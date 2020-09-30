Вавринка вышел в третий круг Roland Garros, Изнер вылетел

Швейцарец Стэн Вавринка прошел в третий круг Roland Garros, обыграв немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

В третьем круге Вавринка встретится с победителем пары Хьюго Гастон — Есихито Нисиока.

Также, в третий круг вышли американцы Тэйлор Фритц и Себастьян Корда. Фритц обыграл молдаванина Раду Албота, а Корда — соотечественника Джона Изнера.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Тэйлор Фритц (США, 27) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:2, 6:4

Себастьян Корда (США, Q) — Джон Изнер (США, 21) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4