Вавринка вышел в третий круг Roland Garros, Изнер вылетел
15:26
Швейцарец Стэн Вавринка прошел в третий круг Roland Garros, обыграв немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.
В третьем круге Вавринка встретится с победителем пары Хьюго Гастон — Есихито Нисиока.
Также, в третий круг вышли американцы Тэйлор Фритц и Себастьян Корда. Фритц обыграл молдаванина Раду Албота, а Корда — соотечественника Джона Изнера.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Тэйлор Фритц (США, 27) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:2, 6:4
Себастьян Корда (США, Q) — Джон Изнер (США, 21) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4
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