Вавринка вышел в четвертый круг US Open, где может встретиться с Джоковичем

Швейцарец Стэн Вавринка в третьем круге US Open обыграл итальянца Паоло Лоренци, который оказался в сетке турнира в качестве лаки-лузера — 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа и 2 минуты.

За право выйти в четвертьфинал Стэн сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Паоло Лоренци (Италия, LL) — 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4)