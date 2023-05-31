Вавринка в пяти сетах проиграл Коккинакису во втором круге «Ролан Гаррос»
Представитель Австралии Танаси Коккинакис обыграл швейцарца Стэна Вавринку во втором круге «Ролан Гаррос».
Пятисетовый матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Коккинакиса. Спортсмены провели на корте 4 часа 38 минут.
108-я ракетка мира Коккинакис 12 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 89-й ракетки мира Вавринки 12 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В третьем круге 27-летний спортсмен сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Раду Албот (Молдавия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3