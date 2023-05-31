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Сегодня, 19:07

Вавринка в пяти сетах проиграл Коккинакису во втором круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель Австралии Танаси Коккинакис обыграл швейцарца Стэна Вавринку во втором круге «Ролан Гаррос».

Пятисетовый матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Коккинакиса. Спортсмены провели на корте 4 часа 38 минут.

108-я ракетка мира Коккинакис 12 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 89-й ракетки мира Вавринки 12 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге 27-летний спортсмен сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Раду Албот (Молдавия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Теннис
Roland Garros
Стэн Вавринка
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