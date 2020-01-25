Вавринка в 1/8 финала Australian Open может встретиться с Медведевым

Швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на Australian Open под 15-м номером, вышел в 1/8 финала. В матче третьего круга американец Джон Изнер отказался от борьбы при счете 4:6, 1:4. Он снялся из-за травмы.

За право выйти в четвертьфинал Вавринка сразится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 4) — Алексей Попырин (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Джон Изнер (США, 19) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока