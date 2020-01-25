Вавринка в 1/8 финала Australian Open может встретиться с Медведевым
11:33
Швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на Australian Open под 15-м номером, вышел в 1/8 финала. В матче третьего круга американец Джон Изнер отказался от борьбы при счете 4:6, 1:4. Он снялся из-за травмы.
За право выйти в четвертьфинал Вавринка сразится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 4) — Алексей Попырин (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Джон Изнер (США, 19) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока
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