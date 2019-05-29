Вавринка разгромил Гарина во втором круге Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в следующий раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах чилийца Кристиана Гарина – 6:1, 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
В третьем круге 24-й сеяный соревнований Вавринка встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Марин Чилич (Хорватия).
В другом матче дня голландец Каспер Рууд переиграл в трех сетах итальянца Маттео Берреттини.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:1, 6:4, 6:0
Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 29) – 6:4, 7:5, 6:3
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