Вавринка обыграл Маррея, Пэр прошел во второй круг Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка обыграл британца Энди Маррея в первом круге Roland Garros — 6:1, 6:3, 6:2.

Во втором круге Вавринка сыграет с Домиником Кепфером из Германии.

Француз Бенуа Пэр победил корейца Квон Сун Ву, ему предстоит встретиться с французом Федерико Корией.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3, 6:2

Бенуа Пэр (Франция, 23) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:5, 6:4, 6:4