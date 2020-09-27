Вавринка обыграл Маррея, Пэр прошел во второй круг Roland Garros
20:34
Швейцарец Стэн Вавринка обыграл британца Энди Маррея в первом круге Roland Garros — 6:1, 6:3, 6:2.
Во втором круге Вавринка сыграет с Домиником Кепфером из Германии.
Француз Бенуа Пэр победил корейца Квон Сун Ву, ему предстоит встретиться с французом Федерико Корией.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3, 6:2
Бенуа Пэр (Франция, 23) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:5, 6:4, 6:4
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