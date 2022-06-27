Вавринка не смог преодолеть первый круг Уимблдона
Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка неудачно выступил на Уимблдоне-2022. Уже в первом круге опытный швейцарец уступил представителю Италии Яннику Синнеру в четырех сетах.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 7:5, 4:6, 6:3, 6:2
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Фабио Фоньини (Италия) — 5:7, 7:5, 6:3, 6:4
Оскар Отте (Германия, 32) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:1, 6:2, 6:1
Миомир Кецманович (Сербия, 25) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:3, 2:6, 6:3, 6:4
Александр Бублик (Казахстан) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:1, 6:2, 6:4
Душан Лайович (Сербия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 16) — 3:6, 6:4 отказ 2-го игрока
Алехандро Табило (Чили) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:2, 1:6, 4:6, 7:6 (13:11)
Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (9:7), 6:1, 6:2