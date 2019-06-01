Вавринка и Зверев вышли в четвертый круг Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертый круг Roland Garros, обыграв Григора Димитрова из Болгарии – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

За выход в четвертьфинал Вавринка поборется с греком Стефаносом Циципасом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8)

Фабио Фоньини (Италия, 9) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 18) – 7:6 (7:5), 6:4, 4:6, 6:1

Александр Зверев (Германия, 5) – Душан Лайович (Сербия, 30) – 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2