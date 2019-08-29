Вавринка и Карреньо Буста — в третьем круге US Open
22:54
Швейцарец Стэн Вавринка во втором круге US Open обыграл француза Жереми Шарди — 6:4, 6:3, 6:7(3:7), 6:3.
В параллельной встрече испанец Пабло Карреньо Буста взял верх над литовцем Рикардасом Беранкисом — 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 6:0. В третьем круге испанец сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным под 15-м номером.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:3, 6:7(3:7), 6:3
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 6:0
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