Швейцарец Стэн Вавринка во втором круге US Open обыграл француза Жереми Шарди — 6:4, 6:3, 6:7(3:7), 6:3.

В параллельной встрече испанец Пабло Карреньо Буста взял верх над литовцем Рикардасом Беранкисом — 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 6:0. В третьем круге испанец сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным под 15-м номером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:3, 6:7(3:7), 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 6:0