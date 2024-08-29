Потапова обыграла американку Лепченко и пробилась в третий круг US Open-2024

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила представительницу США Варвару Лепченко во втором круге Открытого чемпионата США — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Лепченко трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Потаповой один эйс, три двойные и три реализованных брейка из десяти.

В третьем круге US Open-2024 Потапова сыграет с сильнейшей в паре Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:3, 6:4