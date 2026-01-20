Грачева обыграла Голубич в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Французская теннисистка Варвара Грачева победила швейцарку Викторию Голубич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 2:6, 6:1.
25-летняя Грачева (77-я ракетка мира) сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-поинтов. На счету ее 33-летней соперницы (83-й номер мирового рейтинга) 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-поинтов.
Во втором круге Грачева сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Кая Юван (Словения).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 2:6, 6:1
Новости