Анисимова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
4-я ракетка мира американка Аманда Анисимова победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2026 — 7:6 (7:4), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Анисимова впервые в карьере дошла до стадии четвертьфинала на Australian Open. За выход в полуфинал она поборется с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Аманда Анисимова (США, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6 (7:4), 6:4
