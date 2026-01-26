Анисимова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

4-я ракетка мира американка Аманда Анисимова победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2026 — 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Анисимова впервые в карьере дошла до стадии четвертьфинала на Australian Open. За выход в полуфинал она поборется с соотечественницей Джессикой Пегулой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аманда Анисимова (США, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6 (7:4), 6:4