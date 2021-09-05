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Ван де Зандсюлп вышел в четвертьфинал US Open и может сыграть Медведевым

22:30
Ботик ван де Зандсюлп. Фото Getty Images
Ботик ван де Зандсюлп. Фото Getty Images
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Ботик ван де Зандсюлп из Нидерландов в четвертом круге US Open победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.

В четвертьфинале Ван де Зандсюлп встретится с победителем матча Дэниел Эванс (США) — Даниил Медведев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) — 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1

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Роман Шишов все материалы автора

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