Ван де Зандсюлп вышел в четвертьфинал US Open и может сыграть Медведевым
22:30
Ботик ван де Зандсюлп из Нидерландов в четвертом круге US Open победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.
В четвертьфинале Ван де Зандсюлп встретится с победителем матча Дэниел Эванс (США) — Даниил Медведев (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) — 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1
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