Ван де Зандшульп стал единственным игроком, кто смог взять сет в матчах с Медведевым на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Вторая ракетка мира провел на турнире 7 матчей и проиграл лишь один сет в четвертьфинале против Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».