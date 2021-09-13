Ван де Зандшульп стал единственным игроком, кто смог взять сет в матчах с Медведевым на US Open
03:21
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).
Вторая ракетка мира провел на турнире 7 матчей и проиграл лишь один сет в четвертьфинале против Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
The only man to win a set off Daniil Medvedev this tournament:— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Botic van de Zandschulp pic.twitter.com/8BeP0xBQlI
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