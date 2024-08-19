Россиянка Савиных проиграла украинке Снигур в квалификации US Open

Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла украинке Дарье Снигур в 1/4 финала квалификации US Open — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 25 минут. 239-я ракетка мира Савиных за игру сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У 127-й ракетки мира Снигур — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал квалификации «мэйджора» в Нью-Йорке украинка сыграет с австралийкой Присциллой Хон.

Основная сетка турнира «Большого шлема» пройдет с 28 августа по 8 сентября.