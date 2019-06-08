В проигранном Надалю матче Федереру помешал сильный ветер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в проигранном Рафаэлю Надалю матче не смог приспособиться к сильному ветру. В пятницу Федерер уступил испанцу Надалю в полуфинале Roland Garros – 3:6, 4:6, 2:6.

– В первом сете мы привыкали к условиям. Было очень ветрено, в такие моменты вы просто пытаетесь понять, что можно себе позволить, а что – нет, – цитирует Daily Express Федерера. – Играть более плоско или с большим вращением? Держать ли мяч в игре? В таких условиях мы оба знали, что может произойти все, что угодно. Порыв ветра, когда вы счет 30:40, и понимаешь, что больше не контролируешь ситуацию, как в нормальных условиях. Жаль, что проиграл подачу в втором сете, когда вел 2:0 и ветер дул мне в спину.

Если бы не допустил тот брейк, то партия могла бы закончиться по-другому. А против ветра держать подачу, когда принимает игрок уровня Рафаэля, очень сложно. Но ветер дул для нас обоих. Рафа был сильнее, в этом нет никаких сомнений. У меня были невысокие шансы, но их оказалось недостаточно для победы.