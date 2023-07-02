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В понедельник матчи первого круга Уимблдона проведут Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Рахимова

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Стало известно расписание матчей понедельника в первом круге Уимблдона-2023 у женщин.

Среди россиянок в первый день турнира «Большого шлема» выступят Дарья Касаткина, которая встретится с американкой Каролин Долхайд (начало — в 16.30 мск). Вероника Кудерметова сыграет с эстонкой Кайей Канепи (13.00 мск). Людмила Самсонова встретится с румынкой Аной Богдан (13.00 мск). Камилла Рахимова сыграет с Кристиной Буксой из Испании (13.00 мск).

Первая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с китаянкой Чжу Линь (15.00 мск).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
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