В понедельник матчи первого круга Уимблдона проведут Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Рахимова

Стало известно расписание матчей понедельника в первом круге Уимблдона-2023 у женщин.

Среди россиянок в первый день турнира «Большого шлема» выступят Дарья Касаткина, которая встретится с американкой Каролин Долхайд (начало — в 16.30 мск). Вероника Кудерметова сыграет с эстонкой Кайей Канепи (13.00 мск). Людмила Самсонова встретится с румынкой Аной Богдан (13.00 мск). Камилла Рахимова сыграет с Кристиной Буксой из Испании (13.00 мск).

Первая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с китаянкой Чжу Линь (15.00 мск).