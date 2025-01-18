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Сегодня, 07:20

В мужской сетке Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Все российские теннисисты к четвертому кругу вылетели с Australian Open-2025.

Последним из россиян в мужской сетке оставался Карен Хачанов. 18 января он уступил американцу Алексу Микельсену в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Всего в основную сетку Australian Open пробилось пять россиян — Даниил Медведев вылетел во втором круге, а Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов — в первом.

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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