В мужской сетке Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста

Все российские теннисисты к четвертому кругу вылетели с Australian Open-2025.

Последним из россиян в мужской сетке оставался Карен Хачанов. 18 января он уступил американцу Алексу Микельсену в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Всего в основную сетку Australian Open пробилось пять россиян — Даниил Медведев вылетел во втором круге, а Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов — в первом.