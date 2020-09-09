Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает российский четвертьфинал в России это удача и престиж для страны.

— Русский четвертьфинал на US Open — в любом случае удача и престиж для нас, — цитируют «Известия» Камельзона. — Особенно на фоне многочисленных неудач наших женщин, которые потерялись в одиночном разряде нынешнего турнира. Они были заявлены в большинстве — их было 11 человек. И где они сегодня? Никого нет. А у мужчин есть не только Медведев и Рублев, но и Александр Зверев, и Денис Шаповалов, которые выступают, соответственно, за Германию и Канаду, но их я бы тоже отнес к советской и российской теннисной школам. Все эти ребята в детстве были обучены нашими специалистами, что показывает правильный путь, по которому мы идем.