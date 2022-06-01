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Сегодня, 17:02

В Госдуме РФ отреагировали на заявление директора «Роллан Гаррос» по отношению к Касаткиной

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал высказывание директора «Роллан Гаррос», что в случае победы Дарьи Касаткиной, гимна и флага России на награждении не будет.

«Профессиональные теннисные ассоциации отстаивают права всех теннисистов вне зависимости от их национальности. И даже вводят санкции на тех организаторов турниров, которые не допустили россиян и белорусов до соревнований. На Открытом чемпионате Франции все проходит в рамках ранее оговоренных условий. Не думаю, что запрет на флаг и гимн России окажет какое-то дополнительное давление на дальнейшее выступление Дарьи Касаткиной. Во-первых, ей нужно еще преодолеть полуфинал. Во-вторых, к нейтральному статусу, я уверен, она готова. Опять же, все и так хорошо знают, что Касаткина — россиянка. Поэтому ее нейтральный статус — это условность. Будем болеть и поддерживать ее и Андрея Рублева вне зависимости от обстоятельств», — сказал Пирог «СЭ».

Также депутат госдумы РФ отметил, что по отношению к российским теннисистам нет вражды со стороны других спортсменов.

«Стоит еще добавить и то, что к нашим теннисистам нет никакого недружелюбного, враждебного отношения. Все соперники жмут друг другу руки, общаются. Болельщики тоже ведут себя корректно и уважительно», — добавил Пирог.

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Дмитрий Пирог
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