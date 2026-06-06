В Госдуме РФ назвали победу Андреевой на «Ролан Гаррос» важной для всего спортивного сообщества России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Мирра уверенно победила, став одной из самых юных победительниц в истории турниров «Большого шлема». Это большая радость для всего спортивного сообщества России. Это очень важная победа для нас. Мирра юная и талантливая теннисистка, у которой большие победы впереди. Поздравляю Мирру, ее семью, тренеров и нашу федерацию тенниса России», — сказал Свищев «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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