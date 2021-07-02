В Госдуме призвали РФС рассмотреть эпизод с оскорблениями игрока «Алании» в адрес Дарьи Касаткиной

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал оскорбления полузащитника «Алании» Владимира Хубулова в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Есть несколько факторов, которые должны были остановить любого человека перед такими заявлениями. Это немужской поступок. Хубулов — спортсмен, он должен знать, как порой могут драматично развиваться события в спорте. Футболистам это известно как никому. Ты не можешь в спорте постоянно выигрывать. Обвинять Касаткину в проигрыше в такой форме — это неспортивно. Такое обращение к девушке недопустимо. Ты еще и заявляешь это через соцсети. Плюс мы ставим под сомнение игру на тотализаторе. Насколько мне известно, спортсменам запрещено делать ставки, потому что могут обвинить вообще в сговоре. В теннисе недавно совсем был скандал по этому поводу с нашей спортсменкой. Там были и отстранения, и задержания. Такие вещи недопустимы в современном приличном обществе», — сказал депутат «СЭ».

Также Свищев оценил перспективы возможной дисквалификации Хубулова.

«Дисквалифицировать, к сожалению, его не смогут. Не думаю, что это прописано в порядке дисквалификации в РФС. Но рассмотреть эту ситуацию в дисциплинарном комитете нужно. Человек профессиональный спортсмен, такое недопустимо. Коллеги должны внимательно отнестись к этому инциденту, это бросает тень и на других футболистов», — добавил Свищев.

Дарья Касаткина проиграла во втором круге Уимблдона латвийке Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8). После матча Хубулов написал оскорбительные сообщения российской теннисистке в Instagram.