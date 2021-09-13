В Госдуме предложили представить Даниила Медведева к госнаграде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«За такой важный спортивный результат нужно представлять к государственной награде. Это победа всего российского спорта и огромная агитационная работа для нашей молодежи. Победа Медведева — огромная мотивация для наших девочек и мальчиков идти в спорт. Данный триумф вдохновляет всех: и родителей, и детей, и чиновников, которые поддерживают наш спорт», — сказал Свищев «СЭ».

25-летний Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема». Ранее в данном турнире побеждали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).

В обновленном рейтинге ATP Медведев сохранил вторую строчку (10 780 очков). Первый — Джокович (12 133), третий — грек Стефанос Циципас (8350).