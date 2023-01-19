Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:14

В Госдуме поддержали Рублева после жалобы на поведение украинских болельщиков на Australian Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал попытку психологического воздействия украинских болельщиков на российского теннисиста Андрея Рублева.

«Достойный поступок Андрея Рублева. К флагу у него претензий нет, да и пусть вывешивают, что хотят. Но прямые оскорбления страны и российских спортсменов никому не позволены. За это нужно наказывать и штрафовать. Самый настоящий пример дискриминации. А Рублев проявил характер, психологическую стойкость, добился победного результата, несмотря на подобное психологическое воздействие», — передает слова Свищева пресс-служба депутата.

Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии в матче между Андреем Рублевым и фином Эмилем Руусувуори судья спросил россиянина про зрителей с украинскими флагами, находившихся на трибунах рядом с кортом.

Андрей Рублев. Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?

Australian Open
Андрей Рублев
Дмитрий Свищев
4
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Чесноков: «Не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна»
Петрова высоко оценила шансы Медведева выйти в 1/8 финала Australian Open
Валуев призвал австралийские власти последовать примеру Катара в организации спортивных соревнований
Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Чесноков: «Если проигрыш Касаткиной можно объяснить усталостью, то вылет Кудерметовой стал шоком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open

Валуев призвал австралийские власти последовать примеру Катара в организации спортивных соревнований
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости