В Госдуме отреагировали на заявление министра спорта Великобритании об участии Даниила Медведева на Уимблдоне

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова министра спорта Великобритании о Данииле Медведеве и условиях, при которых он будет допущен на Уимблдон.

«Я помню период, когда осуждались попытки спортсменов высказаться насчет политики. Говорили, что спорт — не политика. Сейчас же все наоборот. Многие моменты не беспокоили. Это абсурд, но этого следовало ожидать. От спортсменов не требовали каких-то заявлений. Только при отказе от собственной страны допустят к соревнованиям, да и все равно не допустят в итоге. Не знаю, что сейчас чувствует Даниил. Может, суд сможет помочь, но Великобритания может аннулировать визу», — сказала Журова «СЭ».