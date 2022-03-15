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В Госдуме отреагировали на заявление министра спорта Великобритании об участии Даниила Медведева на Уимблдоне

В Госдуме отреагировали на заявление министра спорта Великобритании об участии первой ракетки мира Даниила Медведева на Уимблдоне
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова министра спорта Великобритании о Данииле Медведеве и условиях, при которых он будет допущен на Уимблдон.

«Я помню период, когда осуждались попытки спортсменов высказаться насчет политики. Говорили, что спорт — не политика. Сейчас же все наоборот. Многие моменты не беспокоили. Это абсурд, но этого следовало ожидать. От спортсменов не требовали каких-то заявлений. Только при отказе от собственной страны допустят к соревнованиям, да и все равно не допустят в итоге. Не знаю, что сейчас чувствует Даниил. Может, суд сможет помочь, но Великобритания может аннулировать визу», — сказала Журова «СЭ».

Wimbledon
Даниил Медведев
Светлана Журова
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