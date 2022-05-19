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Сегодня, 21:29

В ФТР заявили, что на предстоящем «Ролан Гаррос» нет явного фаворита

Антон Иванов
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских теннисистов на предстоящем «Ролан Гаррос».

«Хорошая сбалансированная жеребьевка получилась, нет слабых мест. У всех есть шансы на победу. Бумажные фавориты сразу же отпадут, как только начнется первый матч. Медведев и Рублев потенциально могут сыграть в четвертьфинале? До этого еще слишком далеко. Ребятам нужно выиграть по четыре матча — это никогда не бывает легко. Фаворитов точно несколько. Есть те игроки, которые приспособлены к игре на земле в Париже. Традиционно — Надаль, сейчас к нему добавился еще и Алькараз. Джокович всегда в числе фаворитов, где бы он ни играл», — сказал Селиваненко «СЭ».

19 мая в Париже состоялась жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». Даниил Медведев сыграет против Факундо Баниса. Аслан Карацев начнет турнир матчем с победителем квалификации. Андрею Рублеву предстоит матч с Сун-Ву Квоном. Противником Карена Хачанова станет победитель квалификации.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Теннис
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