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Сегодня, 11:37

В ФТР прокомментировали информацию об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе прокомментировали «СЭ» новость о решении организаторов Уимблдона не допускать россиян на травяной «Шлем».

«Отстранение наших теннисистов от Уимблдона? Официальных заявлений и решений на данный момент нет», — сообщили в пресс-службе.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

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