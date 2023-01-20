В ФТР отреагировали на победу Хачанова над американцем Тиафо на Открытом чемпионате Австралии

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (6:3, 6:4, 3:6, 7:6).

«Матч получился очень зрелищный, изобиловал головокружительными розыгрышами и доставил удовольствием всем любителям тенниса. Карену удалось сыграть в свою игру. Карен и Фрэнсис играют в разный по стилю теннис, тем всегда интереснее их противостояния. Карен — это дисциплина, Фрэнсис — импровизация. Карен способен дальше обыграть любого, если будет играть в свою игру. Впрочем, как и все остальные, кто доходит до таких кругов турниров Большого шлема», — цитирует Селиваненко Sport24.

Соперником 26-летнего Хачанова в 1/8 финала турнира станет японец Есихито Нисиока.