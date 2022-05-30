Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:48

В ФТР назвали равными шансы Кудерметовой и Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Не стал бы говорить, что успехи Даши и Вероники надо называть сенсацией. Они уже давно доказали, что могут обыгрывать любых соперниц. Скорее, это возвращение на тот уровень стабильной и успешной игры, которой они сами от себя ожидают. Что касается их предстоящей встречи между собой, то, на мой взгляд, у девушек абсолютно равные на сегодняшний день шансы, все будет зависеть от мельчайших нюансов», — сказал Селиваненко «СЭ».

Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертом круге «Ролан Гаррос» экс-седьмую ракетку мира Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1). Касаткина одолела итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева о российском четвертьфинале на «Ролан Гаррос»: «Жалко, что встретятся друг с другом»

Кудерметова о победе в 4-м раунде «Ролан Гаррос»: «Я верила в себя и, думаю, это был ключ к победе»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости