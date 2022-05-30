В ФТР назвали равными шансы Кудерметовой и Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Не стал бы говорить, что успехи Даши и Вероники надо называть сенсацией. Они уже давно доказали, что могут обыгрывать любых соперниц. Скорее, это возвращение на тот уровень стабильной и успешной игры, которой они сами от себя ожидают. Что касается их предстоящей встречи между собой, то, на мой взгляд, у девушек абсолютно равные на сегодняшний день шансы, все будет зависеть от мельчайших нюансов», — сказал Селиваненко «СЭ».

Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертом круге «Ролан Гаррос» экс-седьмую ракетку мира Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1). Касаткина одолела итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).