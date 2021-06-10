В финале Roland Garros Павлюченкова сыграет с Крейчиковой
21:37
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в финал Roland Garros.
В полуфинале она обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 7:5, 4:6, 9:7. Встреча продолжалась 3 часа 19 минут.
На счету Крейчиковой 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 15. У Саккари — 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейка из 11.
В финале чешка встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая в полуфинале обыграла словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 17) — 7:5, 4:6, 9:7
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