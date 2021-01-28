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US Open выложил видео игры сестер Уильямс в виде LEGO-фигурок

19:48
LEGO-версия сестер Уильямс. Фото US Open
LEGO-версия сестер Уильямс. Фото US Open
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Официальный Twitter Открытого чемпионата США оригинально поздравил болельщиков с Национальным днем LEGO. Пресс-служба опубликовала LEGO-версию матча между Винус и Сереной Уильямс.

Сестры играли друг против друга на US Open шесть раз, дважды — в финале.

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