US Open выложил видео игры сестер Уильямс в виде LEGO-фигурок

Официальный Twitter Открытого чемпионата США оригинально поздравил болельщиков с Национальным днем LEGO. Пресс-служба опубликовала LEGO-версию матча между Винус и Сереной Уильямс.

Сестры играли друг против друга на US Open шесть раз, дважды — в финале.