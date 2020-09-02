US Open. Соснович победила Вондроушову, Контавейт прошла Юван
19:37
Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:2). Эстонка Анетт Контавейт прошла представительницу Словении Каю Юван (6:4, 6:1).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 6:1, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:1