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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

US Open. Соснович победила Вондроушову, Контавейт прошла Юван

19:37

Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:2). Эстонка Анетт Контавейт прошла представительницу Словении Каю Юван (6:4, 6:1).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 6:1, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:1

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