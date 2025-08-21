Андреева сыграет с Паркс, Шнайдер — с Зигемунд в первом круге US Open-2025

Стали известны результаты жеребьевки первого круга женской сетки US Open-2025.

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия) сыграет с швейцаркой Ребеккой Машаровой, вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) — с колумбийкой Эмилианой Аранго, третья ракетка мира Коко Гауфф (США) — с австралийкой Айлой Томлянович.

Россиянка Мирра Андреева, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, встретится с американкой Алисией Паркс. Екатерина Александрова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, Людмила Самсонова — с китаянкой Юй Юань, Диана Шнайдер — с немкой Лаурой Зигемунд, Анастасия Потапова — с китаянкой Чжу Линь, Анна Калинская — с американкой Клерви Нгуну.

Анна Блинкова встретится с украинкой Юлией Стародубцевой, Камилла Рахимова — с француженкой Каролин Гарсией, Анастасия Захарова — с армянкой Элиной Аванесян, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Даяной Ястремской, Полина Кудерметова — с испанкой Нурией Парисас Диаз, а Вероника Кудерметова — с одной из победительниц квалификации.

Женский одиночный турнир на US Open-2025 пройдет с 24 августа по 6 сентября.