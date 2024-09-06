US Open 2024 — расписание и результаты 6 сентября: Синнер против Дрейпера, Фритц — Тиафо

Полуфиналы US Open 2024.

В 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, а в другом матче встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Фритц.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — не ранее 22.00 (мск)

Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — не ранее 02.00