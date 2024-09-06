US Open 2024 — расписание и результаты 6 сентября: Синнер против Дрейпера, Фритц — Тиафо
Полуфиналы US Open 2024.
В 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, а в другом матче встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Фритц.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — не ранее 22.00 (мск)
Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — не ранее 02.00
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