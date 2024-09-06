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US Open 2024 — расписание и результаты 6 сентября: Синнер против Дрейпера, Фритц — Тиафо

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Янник Синнер.
Фото Reuters
Полуфиналы US Open 2024.

В 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, а в другом матче встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Фритц.

Янник Синнер и&nbsp;Джек Дрейпер. Синнер — Дрейпер и Фритц — Тиафо. Онлайн-трансляция мужских полуфиналов US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — не ранее 22.00 (мск)

Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — не ранее 02.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
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