US Open 2024 — расписание и результаты 5 сентября: Наварро — Соболенко, Пегула — Мухова
Полуфиналы US Open 2024.
В 1/2 финала Открытого чемпионата США в ночь на 6 сентября в женском одиночном разряде сыграют американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко. Во втором матче представительница США Джессика Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 2.00
Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 3.30
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