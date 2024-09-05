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US Open 2024 — расписание и результаты 5 сентября: Наварро — Соболенко, Пегула — Мухова

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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Полуфиналы US Open 2024.

В 1/2 финала Открытого чемпионата США в ночь на 6 сентября в женском одиночном разряде сыграют американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко. Во втором матче представительница США Джессика Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал

Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 2.00

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 3.30

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
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