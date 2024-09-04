US Open 2024 — расписание и результаты 4 сентября: Медведев против Синнера в четвертьфинале
Четвертьфиналы US Open 2024.
В 1/4 финала Открытого чемпионата США в ночь на 5 сентября россиянин Даниил Медведев встретится с Янником Синнером из Италии. Полька Ига Свентек сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джек Дрейпер (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 20.30 мск
Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 03.30
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 19.00
Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США) — не ранее 02.00
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