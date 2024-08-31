US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (мужчины): матчи Медведева и Синнера в третьем круге
В третьем круге Открытого чемпионата США 31 августа россиянин Даниил Медведев сыграет с Флавио Коболли из Италии, итальянец Янник Синнер встретится с Кристофером О`Коннеллом из Австралии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия) — не ранее 18.00 мск
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джек Дрейпер (Великобритания)
Янник Синнер (Италия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)
Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США)
Маттео Арнальди (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия)
Алекс Де Минаур (Австралия) — Дэниэл Эванс (Великобритания)
Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 03.30