US Open 2024 — расписание и результаты 30 августа (женщины): Александрова против Соболенко в третьем круге
Матчи третьего круга US Open 2024.
В третьем круге Открытого чемпионата США 30 августа россиянка Екатерина Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 18.00 мск
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Юле Нимайер (Германия)
Элина Свитолина (Украина) — Коко Гауфф (США)
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ван Яфань (Китай)
Донна Векич (Хорватия) — Пейтон Стирнс (США)
Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина)
Мэдисон Кис (США) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 04.00
Новости