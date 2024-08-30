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US Open 2024 — расписание и результаты 30 августа (женщины): Александрова против Соболенко в третьем круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports
Матчи третьего круга US Open 2024.

В третьем круге Открытого чемпионата США 30 августа россиянка Екатерина Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 18.00 мск

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Юле Нимайер (Германия)

Элина Свитолина (Украина) — Коко Гауфф (США)

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ван Яфань (Китай)

Донна Векич (Хорватия) — Пейтон Стирнс (США)

Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина)

Мэдисон Кис (США) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 04.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/7/
Теннис
US Open
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