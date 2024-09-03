US Open 2024 — расписание и результаты 3 сентября: матчи Зверева и Соболенко в четвертьфинале
Четвертьфиналы US Open 2024.
В 1/4 финала Открытого чемпионата США 3 сентября белоруска Арина Соболенко встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая. Немец Александр Зверев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия) — не ранее 20.30 мск
Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 03.30
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Паула Бадоса (Испания) — Эмма Наварро (США) — не ранее 19.00
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 02.00
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