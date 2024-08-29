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Сегодня, 09:20

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports
Матчи второго круга US Open 2024.

Во втором круге Открытого чемпионата США 29 августа сыграют шесть россиянок — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Также свои матчи проведут Ига Свентек и Елена Рыбакина.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Анна Бондар (Венгрия) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 18.00 мск

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Синьюй (Китай)

Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 18.00 мск

Мирра Андреева (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — не ранее 19.30 мск

Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 19.30 мск

Кэти Бултер (Великобритания) — Джессика Бусас Манейро (Испания)

Варвара Лепченко (США) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 20.00 мск

Каролина Плишкова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия)

Кэролайн Доулхайд (США) — Сара Эррани (Италия)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Сара Соррибес Тормо (Испания)

Ига Свентек (Польша) — Ена Шибахара (Япония)

София Кенин (США) — Джессика Пегула (США)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 21.30 мск

Елена Рыбакина (Казахстан) — Джессика Понше (Франция)

Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия)

Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/6/
Теннис
US Open
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