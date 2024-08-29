US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
Во втором круге Открытого чемпионата США 29 августа сыграют шесть россиянок — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Также свои матчи проведут Ига Свентек и Елена Рыбакина.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Бондар (Венгрия) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 18.00 мск
Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Синьюй (Китай)
Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 18.00 мск
Мирра Андреева (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — не ранее 19.30 мск
Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 19.30 мск
Кэти Бултер (Великобритания) — Джессика Бусас Манейро (Испания)
Варвара Лепченко (США) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 20.00 мск
Каролина Плишкова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия)
Кэролайн Доулхайд (США) — Сара Эррани (Италия)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Сара Соррибес Тормо (Испания)
Ига Свентек (Польша) — Ена Шибахара (Япония)
София Кенин (США) — Джессика Пегула (США)
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 21.30 мск
Елена Рыбакина (Казахстан) — Джессика Понше (Франция)
Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия)
Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика)