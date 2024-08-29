US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): матчи Медведева и Сафиуллина во втором круге
Во втором круге Открытого чемпионата США 29 августа россиянин Даниил Медведев проведет матч с Фабианом Марожаном из Венгрии, Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди. Также свои матчи проведут Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 18.00 мск
Маттиа Беллуччи (Италия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)
Томаш Махач (Чехия) — Себастьян Корда (США)
Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша)
Янник Синнер (Италия) — Алекс Микельсен (США)
Танаси Коккинакис (Австралия) — Нуну Боржеш (Португалия)
Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция)
Алекс Де Минаур (Австралия) — Отто Виртанен (Финляндия)
Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания)
Флавио Коболли (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия)
Тристан Скулкейт (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия)
Артур Филс (Франция) — Габриэль Диалло (Канада)
Мариано Навоне (Аргентина) — Дэниэл Эванс (Великобритания)
Макс Перселл (Австралия) — Томми Пол (США)
Фабиан Марожан (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 02.00 мск 30 августа
Карлос Алькарас (Испания) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)