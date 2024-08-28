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US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (женщины): матчи Эрики Андреевой, Касаткиной и Соболенко

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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Матчи второго круга US Open 2024.

28 августа во втором круге Открытого чемпионата США сыграют россиянки Эрика Андреева, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

Также на корт выйдут белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф, победильница US Open-2023.

Дарья Касаткина, Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Матчи Касаткиной, Рублева и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 18.00 (мск)

Айла Томлянович (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания)

Моюка Утидзима (Япония) — Юле Нимайер (Германия)

Мэдисон Кис (США) — Майя Джойнт (Австралия) — не ранее 19.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эрика Андреева (Россия) — не ранее 19.30

Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США) — не ранее 20.00

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Марта Костюк (Украина)

Диан Парри (Франция) — Ван Яфань (Китай) — не ранее 21.00

Лючия Бронцетти (Италия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 21.30

Донна Векич (Хорватия) — Грит Миннен (Бельгия)

Эмма Наварро (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 22.00

Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 23.30

Элина Свитолина (Украина) — Ангелина Калинина (Украина)

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 02.00

Татьяна Мария (Германия) — Коко Гауфф (США)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
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