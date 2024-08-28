US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (женщины): матчи Эрики Андреевой, Касаткиной и Соболенко
28 августа во втором круге Открытого чемпионата США сыграют россиянки Эрика Андреева, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.
Также на корт выйдут белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф, победильница US Open-2023.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 18.00 (мск)
Айла Томлянович (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания)
Моюка Утидзима (Япония) — Юле Нимайер (Германия)
Мэдисон Кис (США) — Майя Джойнт (Австралия) — не ранее 19.00
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эрика Андреева (Россия) — не ранее 19.30
Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США) — не ранее 20.00
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Марта Костюк (Украина)
Диан Парри (Франция) — Ван Яфань (Китай) — не ранее 21.00
Лючия Бронцетти (Италия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 21.30
Донна Векич (Хорватия) — Грит Миннен (Бельгия)
Эмма Наварро (США) — Аранча Рус (Нидерланды) — 22.00
Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 23.30
Элина Свитолина (Украина) — Ангелина Калинина (Украина)
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 02.00
Татьяна Мария (Германия) — Коко Гауфф (США)