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US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (мужчины): матчи Рублева, Сафиуллина и Джоковича

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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Матчи второго круга US Open 2024.

В среду, 28 августа, россиянин Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, а Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнехом.

Также на корт выйдет серб Новак Джокович, который проведет матч против соотечественника Ласло Джере.

Дарья Касаткина, Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Матчи Касаткиной, Рублева и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 18.00 (мск)

Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция)

Танаси Коккинакис (Австралия) — Нуну Боржеш (Португалия)

Митчел Крюгер (США) — Иржи Легечка (Чехия)

Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 19.30

Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия)

Брэндон Накашима (США) — Артур Казо (Франция)

Андрей Рублев (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 20.00

Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 20.30

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Шан Цзюньчэн (Китай) — не ранее 21.00

Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.30

Алексей Попырин (Австралия) — Педро Мартинес (Испания)

Уго Умбер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина)

Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция) — не ранее 23.00

Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 03.30

Маттео Берреттини (Италия) — Тэйлор Фритц (США)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
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