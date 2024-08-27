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US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова против Свентек, матчи Мирры Андреевой и Шнайдер

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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Матчи первого круга US Open 2024.

Во вторник, 27 августа, в первом круге Открытого чемпионата США сыграют россиянки Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Даниил Медведев. Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Тайла Престон (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 18.00 (мск)

Кристина Букша (Испания) — Сара Эррани (Италия)

Кэти Бултер (Великобритания) — Александра Соснович (Белоруссия)

Дэниэлл Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США)

Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Волынец (США)

Джессика Понше (Франция) — Чжэн Сайсай (Китай)

Дарья Сэвилл (Австралия) — Ена Шибахара (Япония)

Чжан Шуай (Китай) — Эшлин Крюгер (США)

Ига Свентек (Польша) — Камилла Рахимова (Россия) — не ранее 19.00

Каролина Возняцки (Дания) — Нао Хибино (Япония) — не ранее 19.30

Елена Остапенко (Латвия) — Наоми Осака (Япония)

Мирра Андреева (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — не ранее 20.00

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Петра Мартич (Хорватия)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Дестани Айява (Австралия)

Рената Сарасуа (Мексика) — Каролин Гарсия (Франция)

Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США) — не ранее 21.30

Ван Синьюй (Китай) — Арина Родионова (Австралия)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия)

Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Варвара Лепченко (США)

Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания)

Лорен Дэвис (США) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 22.00

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алекса Ноэл (США)

Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 23.30

Ева Лис (Германия) — Мария Боузкова (Чехия)

Надя Подороска (Аргентина) — Диана Шнайдер (Россия)

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада)

Эмма Радукану (Великобритания) — София Кенин (США)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Элина Аванесян (Армения)

Майар Шериф (Египет) — Каролина Плишкова (Чехия)

Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 02.00

Шелби Роджерс (США) — Джессика Пегула (США) — не ранее 04.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
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