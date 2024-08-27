US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова против Свентек, матчи Мирры Андреевой и Шнайдер
Во вторник, 27 августа, в первом круге Открытого чемпионата США сыграют россиянки Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Тайла Престон (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 18.00 (мск)
Кристина Букша (Испания) — Сара Эррани (Италия)
Кэти Бултер (Великобритания) — Александра Соснович (Белоруссия)
Дэниэлл Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США)
Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Волынец (США)
Джессика Понше (Франция) — Чжэн Сайсай (Китай)
Дарья Сэвилл (Австралия) — Ена Шибахара (Япония)
Чжан Шуай (Китай) — Эшлин Крюгер (США)
Ига Свентек (Польша) — Камилла Рахимова (Россия) — не ранее 19.00
Каролина Возняцки (Дания) — Нао Хибино (Япония) — не ранее 19.30
Елена Остапенко (Латвия) — Наоми Осака (Япония)
Мирра Андреева (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — не ранее 20.00
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Петра Мартич (Хорватия)
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина)
Елена Рыбакина (Казахстан) — Дестани Айява (Австралия)
Рената Сарасуа (Мексика) — Каролин Гарсия (Франция)
Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США) — не ранее 21.30
Ван Синьюй (Китай) — Арина Родионова (Австралия)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия)
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Варвара Лепченко (США)
Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания)
Лорен Дэвис (США) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 22.00
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алекса Ноэл (США)
Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 23.30
Ева Лис (Германия) — Мария Боузкова (Чехия)
Надя Подороска (Аргентина) — Диана Шнайдер (Россия)
Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада)
Эмма Радукану (Великобритания) — София Кенин (США)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Элина Аванесян (Армения)
Майар Шериф (Египет) — Каролина Плишкова (Чехия)
Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 02.00
Шелби Роджерс (США) — Джессика Пегула (США) — не ранее 04.00