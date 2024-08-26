US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): встречи Касаткиной и Соболенко

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Матчи первого круга US Open 2024.

В первом круге Открытого чемпионата США 26 августа свои матчи проведут россиянки Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и белоруска Арина Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — не ранее 18.00 мск

Ван Яфань (Китай) — Мария Саккари (Греция)

Донна Векич (Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия)

Жаклин Кристьян (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия)

Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина)

Диан Парри (Франция) — Ван Сиюй (Китай)

Элина Свитолина (Украина) — Мария Карле (Аргентина)

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США)

Грит Миннен (Бельгия) — Магдалена Фрех (Польша)

Виктория Голубич (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания)

Майя Джойнт (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия)

Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина)

Тамара Корпач (Германия) — Моюка Утидзима (Япония)

Татьяна Мария (Германия) — Солана Сьерра (Аргентина)

Пейтон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина)

Варвара Грачева (Франция) — Коко Гауфф (США)

Мэдисон Кис (США) — Катержина Синякова (Чехия)

Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Магда Линетт (Польша) — Ива Йович (США)

Айла Томлянович (Австралия) — Энн Ли (США)

Мартина Тревизан (Италия) — Тэйлор Таунсенд (США)

Хлоэ Паке (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Марина Бассольс Рибера (Испания)

Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария)

Ана Богдан (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды)

Юлия Грабер (Австрия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Маккартни Кесслер (США) — Марта Костюк (Украина)

Эмма Наварро (США) — Анна Блинкова (Россия)

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Лючия Бронцетти (Италия)

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Юлия Стародубцева (Украина)

Клара Бюрель (Франция) — Слоан Стивенс (США)

Присцилла Хон (Австралия) — Арина Соболенко (Белоруссия)