US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): встречи Касаткиной и Соболенко
В первом круге Открытого чемпионата США 26 августа свои матчи проведут россиянки Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и белоруска Арина Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — не ранее 18.00 мск
Ван Яфань (Китай) — Мария Саккари (Греция)
Донна Векич (Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия)
Жаклин Кристьян (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия)
Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина)
Диан Парри (Франция) — Ван Сиюй (Китай)
Элина Свитолина (Украина) — Мария Карле (Аргентина)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США)
Грит Миннен (Бельгия) — Магдалена Фрех (Польша)
Виктория Голубич (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания)
Майя Джойнт (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия)
Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина)
Тамара Корпач (Германия) — Моюка Утидзима (Япония)
Татьяна Мария (Германия) — Солана Сьерра (Аргентина)
Пейтон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина)
Варвара Грачева (Франция) — Коко Гауфф (США)
Мэдисон Кис (США) — Катержина Синякова (Чехия)
Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Магда Линетт (Польша) — Ива Йович (США)
Айла Томлянович (Австралия) — Энн Ли (США)
Мартина Тревизан (Италия) — Тэйлор Таунсенд (США)
Хлоэ Паке (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Марина Бассольс Рибера (Испания)
Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария)
Ана Богдан (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды)
Юлия Грабер (Австрия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)
Маккартни Кесслер (США) — Марта Костюк (Украина)
Эмма Наварро (США) — Анна Блинкова (Россия)
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Лючия Бронцетти (Италия)
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Юлия Стародубцева (Украина)
Клара Бюрель (Франция) — Слоан Стивенс (США)
Присцилла Хон (Австралия) — Арина Соболенко (Белоруссия)