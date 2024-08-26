US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): старт Рублева и Джоковича

Матчи первого круга US Open 2024.

В первом круге Открытого чемпионата США 26 августа россиянин Андрей Рублев встретится с Тиагу Сейбот Уайлдом из Бразилии. Серб Новак Джокович сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Юго Гренье (Франция) — Митчел Крюгер (США) — не ранее 18.00 мск

Максимилиан Мартерер (Германия) — Александр Зверев (Германия)

Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Доминик Штрикер (Швейцария) — Франсиско Комесанья (Аргентина)

Уго Умбер (Франция) — Тиагу Монтейру (Бразилия)

Шан Цзюньчэн (Китай) — Александр Бублик (Казахстан)

Ян Чоински (Великобритания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия)

Педро Мартинес (Испания) — Макс Касниковски (Польша)

Алексей Попырин (Австралия) — Квон Сун Ву (Корея)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)

Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 19.30 мск

Каспер Рууд (Норвегия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США)

Мартон Фучович (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия)

Александр Мюллер (Франция) — Адам Уолтон (Австралия)

Есихито Нисиока (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия)

Кириан Жак (Франция) — Григор Димитров (Болгария)

Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия)

Ринки Хидзиката (Австралия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия)

Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кепфер (Германия)

Кристофер Юбенкс (США) — Артур Риндеркнех (Франция)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия)

Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания)

Сумит Нагал (Индия) — Таллон Грикспур (Нидерланды)

Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США)

Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США)

Раду Албот (Молдавия) — Новак Джокович (Сербия)