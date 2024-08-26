US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): старт Рублева и Джоковича
В первом круге Открытого чемпионата США 26 августа россиянин Андрей Рублев встретится с Тиагу Сейбот Уайлдом из Бразилии. Серб Новак Джокович сыграет с Раду Алботом из Молдавии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Юго Гренье (Франция) — Митчел Крюгер (США) — не ранее 18.00 мск
Максимилиан Мартерер (Германия) — Александр Зверев (Германия)
Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания)
Доминик Штрикер (Швейцария) — Франсиско Комесанья (Аргентина)
Уго Умбер (Франция) — Тиагу Монтейру (Бразилия)
Шан Цзюньчэн (Китай) — Александр Бублик (Казахстан)
Ян Чоински (Великобритания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)
Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия)
Педро Мартинес (Испания) — Макс Касниковски (Польша)
Алексей Попырин (Австралия) — Квон Сун Ву (Корея)
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)
Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 19.30 мск
Каспер Рууд (Норвегия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США)
Мартон Фучович (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия)
Александр Мюллер (Франция) — Адам Уолтон (Австралия)
Есихито Нисиока (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия)
Кириан Жак (Франция) — Григор Димитров (Болгария)
Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина)
Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия)
Ринки Хидзиката (Австралия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия)
Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кепфер (Германия)
Кристофер Юбенкс (США) — Артур Риндеркнех (Франция)
Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия)
Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания)
Сумит Нагал (Индия) — Таллон Грикспур (Нидерланды)
Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США)
Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США)
Раду Албот (Молдавия) — Новак Джокович (Сербия)