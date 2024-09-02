US Open 2024 — расписание и результаты 2 сентября (мужчины): матчи Медведева и Синнера в 4-м круге
Матчи четвертого круга US Open 2024.
В четвертом круге Открытого чемпионата США 2 сентября россиянин Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржешем из Португалии, итальянец Янник Синнер встретится с американцем Томми Полом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джек Дрейпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия)
Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 20.30 мск
Алекс Де Минаур (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США)
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