US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (женщины): матчи Соболенко и Гауфф в 4-м круге
Матчи четвертого круга US Open 2024.
В четвертом круге Открытого чемпионата США 1 сентября белоруска Арина Соболенко сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Паула Бадоса (Испания) — Ван Яфань (Китай)
Эмма Наварро (США) — Коко Гауфф (США)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 01.30 мск
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Донна Векич (Хорватия)
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