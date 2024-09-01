US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (мужчины): матчи Рублева и Зверева в 4-м круге
Матчи четвертого круга US Open 2024.
В четвертом круге Открытого чемпионата США 1 сентября россиянин Андрей Рублев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, немец Александр Зверев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 19.00 мск
Каспер Рууд (Норвегия) — Тэйлор Фритц (США)
Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия)
Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия)
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