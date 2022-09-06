US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
В воскресенье и понедельник, 4 и 5 сентября, в Нью-Йорке прошли матчи 1/8 финала US Open у женщин.
Две россиянки провели матчи на этой стадии: Вероника Кудерметова проиграла Онс Жабер, Людмила Самсонова уступила Айле Томлянович.
4 сентября, воскресенье
Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29) — 6:4, 6:1
Кори Гауфф (США, 12) — Чжан Шуай (Китай) — 7:5, 7:5
5 сентября, понедельник
Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (10:8), 6:1
Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — 7:6 (7:1), 6:4
Джессика Пегула (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 21) — 6:3, 6:2
Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6
Дэниэлл Коллинз (США) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:3, 3:6, 2:6
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